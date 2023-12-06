دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينتين ادعى أنهما "تهربان الوقود" في مياه الخليج جنوبي جزيرة "أبو موسى" التي تطالب الإمارات باستردادها من طهران.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية الإيرانية فإن القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني قامت بـ"إيقاف سفينتين تهربان اكثر من 4 ملايين و500 الف ليتر من الوقود" في مياه الخليج.

وادعى الحرس الثوري إن العملية جاءت "في سياق المكافحة المنظمة لتهريب الوقود" في الخليج، وزعم إلى أن السفينتين كانتا تحملان "ما مجموعه 4.5 ملايين ليتر من الوقود من المهرب" في جنوب جزيرة "أبو موسى"، لافتا إلى أن العملية تمت بعد 3 أيام من الرصد الاستخباري.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن السفينتين وطاقمهما "أصبحوا في عهدة السلطة القضائية الإيرانية الآن"، وفقا لوكالة "فارس".

وقال قائد المنطقة البحرية الخامسة في الحرس الثوري، علي عظماني: "احدى السفينتين كانت تحمل مليونين و280 ألف ليتر من الوقود المهرب في جنوب جزيرة أبوموسى وعلى متنها 13 بحارا اجنبيا، والسفينة الثانية كانت تحمل قرابة مليونين و300 الف ليتر من الوقود المهرب وعلى متنها 21 بحارا، وقد تم ايقافهما على يد الوحدات التابعة للمنطقة البحرية الخامسة للحرس الثوري"، وفقا للوكالة.

ولم يوضح الجانب الإيراني هوية الجهة المالكة للسفينتين أو العلمين اللذين كانتا ترفعانه.