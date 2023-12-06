دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الإمارات، حيث استقبله رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمن زيارة يجريها إلى المنطقة ستشمل أبوظبي والرياض وهي الأولى منذ عام 2019، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) الأربعاء.

وسيجري بوتين محادثات مع الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته إلى الإمارات، وبعد إنهاء أجندة زيارته إلى أبوظبي سيتوجه الرئيس الروسي إلى السعودية.

وسيلتقي بوتين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المملكة، وفق ما ذكرته الوكالة الروسية التي نقلت عن مساعد الرئيس الروسي، يوري يوشاكوف، قوله إن بوتين سيحمل هدايا معه في الزيارة وفقا للبروتوكولات الروسية لمثل هذه الزيارات الخارجية رفيعة المستوى.

من جانبها، أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ محمد بن زايد استقبل بوتين لدى وصوله إلى البلاد.

يذكر أن آخر زيارة للرئيس الروسي إلى الإمارات والسعودية كانت في أكتوبر/ تشرين أول من عام 2019، وفقا لتاس.