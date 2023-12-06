الإمارات تسلّم مطلوبا بريطانيا بقضايا غسل أموال واحتيال ضريبي للدنمارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات الإماراتية، الأربعاء، تسليم المتهم البريطاني الجنسية، سانجاي شاه المطلوب بقضايا احتيال ضريبي وغسل أموال، إلى السلطات الدنماركية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "جاء تسليم سانجاي شاه إلى البعثة الأمنية من الجانب الدنماركي وفقاً للإجراءات القانونية وبناء على قرار محكمة التمييز في دبي، وقرار معالي وزير العدل بالموافقة على تسليمه، ووفقاً للاتفاقية الثنائية النافذة بين الطرفين والمتعلقة بتسليم المجرمين".

وتابعت: "تؤكد هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية، وتعزيز نزاهة النظام المالي الدولي.. وفي هذا الإطار تأتي اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع الدنمارك في مارس 2022، وهي واحدة من 40 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، كما تعتزم توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن".

ولفتت الوكالة الإماراتية إلى أن "السلطات الأمنية والعدلية والمالية وجهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات تعمل بحزم على إحباط الجريمة المنظمة بجميع أشكالها في سياق التعاون الدولي مع الشركاء.. وتبذل الجهات المعنية في الدولة كل الجهود في التعامل مع المعايير الدوليّة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفّذ في هذا الصدد أنظمة فعّالة، وفق أطر عمل وأنظمة قانونيّة متوائمة مع أفضل الممارسات الدوليّة بما يحقق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال، ومواجهة تمويل الإرهاب، والجريمة المنظمة، وبما يخدم رسالة العدالة ومفهومها".

ويذكر أنه وفي سبمبر/ أيلول العام 2022، قضت محكمة الاستئناف في إمارة دبي بتسليم سانجاي شاه، إلى السلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال، وذلك بناءً على الطعن المُقدم من المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أمام محكمة التمييز على الحكم السابق الصادر من محكمة الاستئناف بعدم امكانية تسليمه للسلطات الدنماركية، حيث قضت محكمة التميز بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها ضمن هيئة قضائية مغايرة.