الجيش الإسرائيلي: مقتل نجل وزير بحكومة الحرب في شمال غزة

نشر الخميس ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2023

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل غال مئير آيزنكوت، نجل الوزير الإسرائيلي غادي آيزنكوت، شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “الرقيب الأول (احتياط) غال مئير آيزنكوت، 25 عاما من هرليتسيا، جندي مقاتل في الكتيبة 699 من لواء كوماندوز الاحتياط 551، قُتل في معركة شمال قطاع غزة”.

وانضم غادي إيزنكوت إلى حكومة الحرب كوزير بلا حقيبة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر وحضر اجتماعات حكومة الحرب. وهو عضو في حزب الوحدة الوطنية الذي يرأسه بيني غانتس، وانتخب في الكنيست في عام 2022.

وقُتل 88 جندياً من الجيش الإسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر./تشرين أول.