اتصال هاتفي بين بايدن وملك الأردن حول غزة.. هذا ما ناقشاه

نشر الخميس ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) – دعا العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، لـ"وقف إطلاق نار فوري" في غزة وشدد على الحاجة لحماية المدنيين في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، وفق ما ذكره الديوان الملكي الأردني في بيان له.

وعبّر العاهل الأردني أيضا عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني الذي سيزداد تدهورا في حال استمرار العمليات العسكرية في القطاع، وفقا للبيان. وتناول الاتصال ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.

وناقش الزعيمان الأهمية البالغة للتنسيق الوثيق والجهود المشتركة لإنهاء الحرب المستمرة وإرساء سلام دائم.

وأكد الملك رفض الأردن الثابت لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً داخل قطاع غزة أو خارجه، ومعارضته لأية مساعي لإعادة احتلال أجزاء من القطاع.