تفاعل على فيديو أسلوب مصافحة محمد بن سلمان وبوتين في الرياض

نشر الخميس ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو التقط أسلوب مصافحة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في العاصمة، الرياض، الأربعاء.

وأبرز نشطاء أسلوب المصافحة الحار بين بوتين ومحمد بن سلمان وذهب البعض للتذكير بمصافحة الزعيمين الحارة في قمة مجموعة العشرين العام 2018.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد استقبل بوتين، في قصر اليمامة بالرياض، مساء الأربعاء.

كان الرئيس الروسي وصل المملكة العربية السعودية قادمًا من الإمارات، التي زارها في وقت سابق الأربعاء. وزيارة بوتين أبوظبي والرياض هي الأولى من نوعها منذ عام 2019، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) الأربعاء.