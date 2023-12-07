السعودية تُعلن سقوط طائرة مقاتلة في المنطقة الشرقية وتكشف مصير طاقمها

نشر الخميس ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، سقوط طائرة حربية من طراز "F15-SE" خلال مهمة تدريبية روتينية بالمنطقة الشرقية ومقتل طاقمها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، تركي المالكي، في بيان، إن "حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023م، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران".

وأردف المالكي قائلا إن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي"، وفقا للبيان.