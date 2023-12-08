دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط أنه يأمل أن يعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار المطروح عليه لوقف إطلاق النار في غزة، محذرا من تدهور الوضع بما يهدد الاستقرار الإقليمي، إن تم إفشال المجلس خلال هذه المرحلة.

وقال أبو الغيط في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "لا زلنا نتمسك ببصيص أمل في إمكانية السماح لمجلس الأمن باعتماد مشروع القرار المطروح عليه، اليوم، لوقف إطلاق النار في غزة".

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من أن "إفشال المجلس في هذه المرحلة، قد يذهب بالوضع إلى مرحلة جديدة وخطيرة من التدهور ويهدد الاستقرار الإقليمي الهش، كما قال السكرتير العام (للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش".

وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أعلن، الخميس، أن "دولة الإمارات قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية، استجابة للوضع الكارثي في القطاع، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس".

ويتطلب مشروع القرار لتمريره أن يحظى بتأييد 9 أصوات على الأقل في مجلس الأمن، وعدم اللجوء إلى حق النقض "الفيتو" من قبل الدول الـ5 دائمة العضوية في المجلس.