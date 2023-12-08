(CNN) -- في خطاب شديد اللهجة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أزمة وشيكة في غزة، مؤكدا على وجود خطر محدق من انهيار نظام الدعم الإنساني الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب أكثر دمارا.

وأعرب غوتيريش عن قلقه من أن يؤدي الوضع المستمر إلى انهيار تام للنظام العام وتصعيد الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر، مما قد يتسبب في انتشار تبعات ذلك في جميع أنحاء المنطقة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وناشد وقف إطلاق النار الفوري في غزة، ووصف الوضع الحالي بأنه تهديد للسلام والأمن الدوليين.

وسلط غوتيريش الضوء على التهديد غير المسبوق لسلامة موظفي الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن أكثر من 130 موظفاً فقدوا أرواحهم، مما يمثل أكبر خسارة في الأرواح في تاريخ المنظمة.