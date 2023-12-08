نشر الجمعة ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة خلال عملية ليلية لإنقاذ رهائن تحتجزهم حركة "حماس" في غزة.

وقال متحدث باسم المستشفى الجمعة إن الجنديين الإسرائيليين اللذين أصيبا خلال العملية، دخلوا المستشفى في مركز "سوروكا" الطبي في جنوب إسرائيل، ولا تزال حالتهما "خطيرة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن العملية لم تُسفر عن إنقاذ أي رهينة.

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه "خلال العملية، قُتل العديد من الإرهابيين الذين شاركوا في اختطاف واحتجاز الرهائن".

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي مكان تنفيذ عملية إنقاذ الرهائن في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل “العمل بمجموعة متنوعة من الأساليب العملياتية والاستخباراتية، جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية، من أجل إطلاق سراح الرهائن وجمع المعلومات ذات الصلة”.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، تم إنقاذ جندية إسرائيلية احتجزتها حماس في عملية عسكرية إسرائيلية خاصة، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي حينها.