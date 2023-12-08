سفير الهند في قطر يلتقي مواطنيه الثمانية المحكوم عليهم بالإعدام بتهم تجسس

الشرق الأوسط
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سفير الهند في قطر يلتقي مواطنيه الثمانية المحكوم عليهم بالإعدام بتهم تجسس
صورة أرشيفية عامة من الدوحةCredit: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images)

(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باغشي، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن السفير الهندي لدى قطر التقى في 3 ديسمبر/ كانون الأول بأفراد البحرية الهندية الثمانية السابقين المحكوم عليهم بالإعدام في قطر.

وقال باغشي: "لقد حصل سفيرنا على حق الوصول القنصلي للقاء الثمانية الموجودين في السجن في الثالث من ديسمبر"، مضيفًا أن "هذه قضية حساسة، وسنواصل المتابعة، وسنشارككم بما يمكننا مشاركته".

وكان المواطنون الهنود الثمانية جنودًا سابقين في سلاح البحرية الهندية واعتقلتهم السلطات القطرية بتهم التجسس في أغسطس/ اب 2022، وفقًا لشبكة CNN-News18 المتعاونة مع شبكة CNN.

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من الاتهامات، وسبق وتواصلت CNN مع الحكومة القطرية للتعليق عندما تم الحكم عليهم، لكنها لم تتلق أي رد.

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