نشر الجمعة ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لمناقشة الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس.

وكانت قطر وسيطا رئيسيا في الاتفاق الذي شهد إطلاق سراح مجموعة أولية من الرهائن، لكن هذا الاتفاق الهش انهار الأسبوع الماضي.

وفي لقائه مع رئيس الوزراء القطري، أعرب بلينكن عن "تقديره للجهود الحاسمة التي تبذلها قطر لضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين من قبل حماس، والهدنة الإنسانية الأخيرة في غزة"، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مات ميلر.

وناقش الوزيران الحاجة لمنع انتشار نطاق النزاع، واستمرار المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وأتى اجتماعهما قبل لقاء بلينكن في وقت لاحق، اليوم الجمعة، مع وفد من الوزراء العرب.