(CNN)-- قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في العراق في بيان، إن صاروخين استهدفا مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وأضاف البيان: "في حوالي الساعة 4:15 صباحا الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول، تعرضت السفارة الأمريكية لهجوم بصاروخين. التقييمات مستمرة، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في مجمع السفارة".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن، لكن السفارة قالت إن "المؤشرات تشير إلى أن الهجمات شنتها الميليشيات المتحالفة مع إيران، والتي تعمل بحرية في العراق".

وجاء في بيان السفارة: "ندعو حكومة العراق مرة أخرى، كما فعلنا في مناسبات عديدة، إلى بذل كل ما في وسعها لحماية الموظفين الدبلوماسيين والمنشآت وشركاء التحالف".

وأضاف البيان: "نؤكد مجددا أننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس، وحماية أفرادنا في أي مكان في العالم".