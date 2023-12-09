داخلية السعودية تُعلن إعدام العنزي قصاصا.. وتكشف كيف قتل الشمري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة حائل، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن سعودي، طعنا بالسكين بسبب خلاف بينهما، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوزارة في بيانها: "أقدم وائل بن باجح بن دحام العنزي، سعودي الجنسية، على قتل، عواد بن مسلم بن جزاع الشمري، سعودي الجنسية، بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما"، حسبما ذكرت الوكالة السعودية.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه"، طبقا لوكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، وائل بن باجح بن دحام العنزي، سعودي الجنسية، السبت 25/ 5/ 1445هجرية، الموافق 9/ 12/ 2023 ميلادية، بمنطقة حائل"، بحسب البيان.