نشر السبت ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، السبت، استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع القرار الذي قدمته الإمارات لوقف إطلاق النار في غزة، وسط تفاعل.

وقال قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد القرار الذي قدمته الإمارات لوقف إطلاق النار في غزة، أضاع فرصة لوقف نزيف الخسائر البشرية، وألقى بظلال سلبية حول قدرة المجتمع الدولي في حماية المدنيين خلال الصراعات المسلحة".

وأضاف أنور قرقاش: "العالم اليوم أحوج ما يكون إلى توحيد معاييره الأخلاقية والانحياز للإنسانية".

وأثار منشور أنور قرقاش تفاعلا بين مستخدمين على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

واستخدمت الولايات المتحدة، الجمعة، حق النقض (الفيتو) خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط قلق متزايد بشأن عدد القتلى المدنيين هناك.

وصوتت 13 دولة في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

ودعت مسودة مشروع القرار، التي قدمتها الإمارات، إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، وكذلك "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، و"ضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وانضمت ما لا يقل عن 97 دولة أخرى إلى هذا الجهد، وشاركت في رعاية مشروع القرار الذي صاغته الإمارات.