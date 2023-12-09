تفاصيل استيلاء الحوثيين على سفينة في البحر الأحمر ردا على "الحرب في غزة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صعّدت جماعة الحوثي في اليمن من تهديداتها بشأن الملاحة في البحر الأحمر، السبت، وأعلنت عزمها منعِ مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل أيًا كانت جنسيتها "إذا لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء".

وقالت القوات التابعة للحوثيين في بيان نشرته وكالة أنباء "سبأ" التي تسيطر عليها الجماعة، السبت، إنه "بعد نجاحها في فرض قرارها بمنع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، ونتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة والحصار بحق الأشقاء في غزة، فإنها تعلن منعِ مرور السفن المتجهة إلى (إسرائيل) من أي جنسية كانت"، بحسب ما ذكر البيان.

وهدد الحوثيون في البيان من أن تلك السفن "ستصبح هدفًا مشروعًا لهم، إذا لم يدخل قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء"، بحسب وكالة "سبأ نت".

كما حذّرت جماعة الحوثي "جميع السفن والشركات من التعاملِ مع الموانئ الإسرائيلية، حرصًا على سلامة الملاحة البحرية".

وأكد البيان في الوقت نفسه "حرص جماعة الحوثي الكامل على استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي لكافة السفن والدول، ما عدا السفن المرتبطة بإسرائيل، أو التي ستقوم بنقل بضائع إلى الموانئ الإسرائيلية".

وهدد الحوثي من "أنها ستقوم بتطبيق هذا القرار من لحظة إعلان هذا البيان"، الذي أوردته وسائل إعلام أخرى - إلى جانب وكالة "سبأ نت" - منها قناة المسيرة التابعة للجماعة.