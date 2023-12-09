نشر السبت ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رد الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على تساؤل أحد المغردين حول ما إذا كانت شركة أوراسكوم، التي تمتلك عائلة ساويرس حصة كبيرة فيها، شاركت في أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي، تفاعلا على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وكتب أحد المغردين عبر منصة "إكس"، قائلا: "هو فعلا شركة أوراسكوم كانت من ضمن الشركات الي كانت بتشتغل فالسد صح".

ورد نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي على "إكس"، على التساؤل قائلا: "غلط والسؤال ده عيب!".

وتفاعل نجيب ساويرس مع مغرد آخر كتب يقول: "يا بشمهندس فين نلاقي ردا شافيا عن أسماء الشركات المنفذة (لسد النهضة) وجنسياتها ومموليها، طبعا أنا أربأ بشركة أوراسكوم عن هذا لما لكم من حس وطني رفيع بالأفعال لا بالأقوال".

وعلق رجل الأعمال المصري قائلا: ""جوجل".

وجاء التساؤل ورد رجل الأعمال المصري عليه في إطار تعليقه على خبر يقول إن "إثيوبيا تتجه نحو التخلف عن السداد مع تعثر محادثات حاملي السندات"، وعلق ساويرس على الخبر بقوله: "أدي آخرة سرقة المية".

وتفاعل مغردون مع رد رجل الأعمال المصري، حيث جاءت أبرز التعليقات كالتالي: