مصر.. توافد على صناديق الاقتراع مع بدء التصويت بانتخابات الرئاسة 2024

نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—افتتحت مقرات الانتخابات أبوابها في مصر، الأحد، وبدأ المصريون يتوافدون للتصويت في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، والتي ستستمر من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

مصريون يتوافدون أمام أحد مراكز الاقتراع Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

وذكرت بوابة الأهرام أن انتخابات الرئاسة 2024 "تجري داخل 9376 مركز اقتراع، بواقع 11631 لجنة فرعية بكافة أنحاء الجمهورية، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 67 مليون ناخب وناخبة".

Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

وينافس 3 مرشحين آخرين الرئيس المصري الساعي لولاية جديدة، عبدالفتاح السيسي، وهم كل رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران ومرشح حزب الوفد، عبدالسند يمامة، ومرشح حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية، مقطع فيديو عشية انطلاق عمليات التصويت يظهر الاستعدادات الأمنية لتأمين سير عمليات التصويت في انحاء البلاد.