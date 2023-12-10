دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ في مصر، الأحد، أول أيام التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية للعام 2024، بمشاركة عدد كبير من الناخبين في أنحاء الجمهورية-وفقًا لغرف عمليات المرشحين في الانتخابات- والتي قالت إنها لم ترصد أية تجاوز أو خروقات خلال الساعات الأولى.

وأدلى المرشحون الأربعة للانتخابات وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين بأصواتهم، مع فتح باب الاقتراع في خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر.

وتجري انتخابات الرئاسة المصرية 2023 أيام 10 و11 و12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويتنافس فيها 4 مرشحين وهم: عبدالفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وحازم عمر، وفريد زهران، على الفوز بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر الجاري.

Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

ويبلغ عدد الناخبين في مصر أكثر من 67 مليون ناخب، يدلون بأصواتهم في أكثر من 9 آلاف مركز اقتراع، تضم أكثر من 11 ألف لجنة فرعية، ويشرف عليها أكثر من 15 ألف قاض، وفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال النائب ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، إن الساعات الأولى من فتح باب التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية، شهدت إقبالًا جيدًا من الناخبين من مختلف المراحل العمرية وبكافة أنحاء الجمهورية، واستحوذ الناخبون في الفئة العمرية بين 40 إلى 50 سنة على الغالبية العظمى، كما يشارك شباب الجامعات في الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن القاهرة والجيزة تشهدان الأعلى كثافة حتى ظهر أول يوم في الانتخابات، في ظل ارتفاع الكثافة السكانية بالمحافظتين.

وتجاوز عدد السكان في مصر أكثر من 105 ملايين نسمة، وتصدرت محافظتا القاهرة والجيزة القائمة بإجمالي 10.3 مليون نسمة للأولى، و9.6 مليون نسمة للثانية، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الهضيبي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن غرفة عمليات المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة لم ترصد أية تجاوزت أو خروقات في العملية الانتخابية، بل شهدت اللجان الانتخابية في كل المحافظات تسهيلات عدة للتيسير على المواطنين الإدلاء بأصواتهم دون توجيه الناخبين لصالح مرشح بعينه، لافتًا إلى أن حملة المرشح يمامة، لغت توزيع منشورات لتساعد المواطنين على اختيار شعار مرشح حزب الوفد، حتى لا يتم توجيه الناخبين لأي مرشح.

وأدلى المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، صباح الأحد، بصوته أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، وسط حشد كبير من أنصاره ومؤيديه، ورموز حزب الوفد.

Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة شهدت توافد عدد كبير من الناخبين خاصة من السيدات والشباب، الذين اصطفوا أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم، وانتظمت مواعيد فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مشيدًا بالتسهيلات التي شهدتها اللجان الانتخابية، لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم وأبرزها: تخصيص لجان الاقتراع في الأدوار الأرضية للتسهيل على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة المشاركة بالانتخابات، وكذلك تخصيص أوراق اقتراع بطريقة برايل للمكفوفين.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات، بطاقة تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، حرصًا على تمكينهم من ممارسة حقهم والمشاركة، وفقًا لبيان صحفي.

وأضاف أبو هميلة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الدعوات التي وجهت للناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسة المصرية، أثمرت عن زيادة أعداد الناخبين خلال الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع، متابعًا أن هناك طوابير أمام اللجان الانتخابية بمراكز محافظة الجيزة، وهناك شفافية وحرية للمواطنين في اختيار المرشح.

وخلال مؤتمر صحفي، أكد مدير الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، انتظام العمل بجميع اللجان الفرعية بانتخابات الرئاسة المصرية، وأن لجان الوافدين والمغتربين شهدت إقبالًا كثيفًا في مختلف المحافظات.

كما نقلت وسائل إعلام محلية، أخبارًا عن إدلاء عدد كبير من الفنانين والرياضيين بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية أبرزهم من الفنانين، نجلاء فتحي، وحسين فهمي، وحكيم، وإدوارد، ومن الرياضيين، حسام غالي، وطاهر أبو زيد.

ويرى النائب محمد صلاح أبو هميلة، أنه لأول مرة تشهد مصر منافسة شديدة خلال الانتخابات الرئاسية، ويظهر ذلك في تنافس 4 مرشحين على الفوز بمقعد رئيس الجمهورية، وعرض كل مرشح برنامجه الانتخابي بشفافية خلال فترة الدعاية الانتخابية، إضافة إلى الإقبال غير المسبوق من الناخبين من مختلف المراحل العمرية، خاصة الشباب، الذين يمتلكون ثقافة سياسية ويدلون بأصواتهم دون إجبار أو توجيه.

Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

ومن جانبه، قال معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن غرفة عمليات المرشح فريد زهران رصدت زيادة تدريجية في أعداد الناخبين المشاركين بانتخابات الرئاسة المصرية، وسط غياب للشباب بشكل ملحوظ عن المشاركة، كما رصدت توافر سيارات لنقل الناخبين إلى لجان الاقتراع، مما أدى إلى ازدحام لجان عن أخرى، متوقعًا استمرار زيادة أعداد الناخبين خلال الساعات المقبلة.

وأدلى المرشح الرئاسي فريد زهران، بصوته في اللجنة الانتخابية بمنطقة المقطم، مرتديًا الوشاح الفلسطيني، وسط حضور عدد كبير من مؤيديه.

وأضاف الشناوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن القاهرة الكبرى والإسكندرية، شهدتا المشاركة الأعلى في الانتخابات الرئاسية، وسط تنظيم مسيرات لمطالبة الناخبين بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى عدم وجود تجاوزت خلال الساعات الأولى من الانتخابات حتى الآن.

من جهتها، نشرت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي صورًا لمشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية.