نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

القدس (CNN)-- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، أن أجهزة الأمن القبرصية، بالشراكة مع وكالة المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، أحبطت مساعي مجموعة إيرانية، تقول إسرائيل إنها كانت تخطط لمهاجمة أهداف إسرائيلية ويهودية في الجزيرة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "بفضل عملية لمكافحة الإرهاب واعتقال الخلية من قبل الأجهزة الأمنية في قبرص، تم الحصول على الكثير من المعلومات التي أدت إلى الكشف عن التهديدات وأساليب العمليات وأهداف الهجوم والتخطيط الإيراني لقتل الأبرياء في قبرص وفي ساحات أخرى".

واتهم البيان إيران بتوسيع "جهودها للترويج الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إيران استخدمت وجودها في شمال قبرص، الخاضع للسيطرة التركية الفعلية، للتخطيط لأنشطة ضد أهداف يهودية.

وأوضح البيان أن العديد من الإسرائيليين انتقلوا إلى قبرص منذ اندلاع الحرب.

وتواصلت CNN مع السلطات القبرصية للحصول على تعليقات.