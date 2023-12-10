دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، مقتل مواطنة أردنية وزوجها الفلسطيني، إضافة إلى "جميع أفراد عائلتها إثر استمرار القصف الاسرائيلي العدواني الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة"، حسب بيان مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية.
في البيان، حّمل الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنبية، سفيان القضاة، الجيش الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن استشهاد هذه العائلة".
وقال السفير القضاة إنه "قد تم التواصل مع والد المواطنة الأردنية، رحمها الله، والذي يقيم في المملكة، وتقديم واجب العزاء"، مُعربًا عن تعازيه ومواساته.