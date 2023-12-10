نشر السبت ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2023

كل ما نراه هو الجثث.. شاهد كيف تؤثر الأزمة الإنسانية في غزة على الأطفال

دمار وفوضى "هذا هو نصيب غزة".. والبنية التحتية في حالة انهيار مع استمرار الغارات الإسرائيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، مقتل مواطنة أردنية وزوجها الفلسطيني، إضافة إلى "جميع أفراد عائلتها إثر استمرار القصف الاسرائيلي العدواني الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة"، حسب بيان مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية.

في البيان، حّمل الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنبية، سفيان القضاة، الجيش الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن استشهاد هذه العائلة".

وقال السفير القضاة إنه "قد تم التواصل مع والد المواطنة الأردنية، رحمها الله، والذي يقيم في المملكة، وتقديم واجب العزاء"، مُعربًا عن تعازيه ومواساته.