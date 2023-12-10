نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة في منطقة الرياض، بعد ثبوت اتهامه بقتل زوجته، حسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم مشعل بن مدعج بن غراهيد المغيبي العتيبي، سعودي الجنسية، على قتل زوجته، سارة بنت محمد بن فجحان العتيبي، سعودية الجنسية، بضربها ودفعها على الجدار، مما أدى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما"، طبقا لوكالة "واس".

وأضافت الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصا".

وأردفت الوزارة قائلة إنه "تم تأجيل استيفاء الحكم إلى حين تكليف القاصرة من ورثة المجني عليها ومطالبتها مع بقية الورثة بتنفيذه، وأُيد الحكم من مرجعه، ثم أُلحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرة ومطالبتها مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، بحسب البيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، مشعل بن مدعج بن غراهيد المغيبي العتيبي، سعودي الجنسية، الأحد، 26/ 5/ 1445هجرية، الموافق 10/ 12/ 2023 ميلادية بمنطقة الرياض"، بحسب ما ذكرت الوكالة السعودية.