داخلية السعودية تعلن إعدام مواطن "قصاصًا" بعد إدانته بقتل آخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حكم القتل "قصاصًا" بحق مواطن سعودي في منطقة الحدود الشمالية، بعد إدانته بقتل مواطن آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الداخلية السعودية في البيان: "أقدم هيكل بن سعيد بن صبر الشمري، سعودي الجنسية، على قتل فضلي بن حمود بن فايز الشمري، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بخنجر في صدره، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما"، بحسب "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني... وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه".

وأشار بيان الوزارة إلى أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني، هيكل بن سعيد بن صبر الشمري، سعودي الجنسية، الاثنين 27/ 5/ 1445هجرية، الموافق 11/ 12/ 2023 ميلادية، بمنطقة الحدود الشمالية"، بحسب "واس".