أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اختتمت مصر اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية، مع مؤشرات تشير إلى فوز آخر للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وتم فتح صناديق الاقتراع صباح الأحد وقام الناخبون في جميع أنحاء البلاد بإلإدلاء بأصواتهم. كما شوهد ثلاثة من بين أربعة مرشحين رئاسيين، بمن فيهم السيسي، يدلون بأصواتهم في مركز اقتراع في القاهرة.

وسيستمر التصويت لمدة يومين آخرين، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وهذه هي الانتخابات الرئاسية الأولى في البلاد منذ إقرار الاستفتاء على الدستور في عام 2019 والذي سمح للسيسي، الذي يتولى منصبه منذ عام 2014، بالترشح لولاية ثالثة - مما يمهد لإمكانية بقائه في السلطة حتى عام 2030.

إذا نجح السيسي، فسوف يستمر في مواجهة دعوات للإصلاح الاقتصادي، حيث تعاني مصر من مشكلة الديون المتفاقمة، وتبحر في الحرب المستمرة بين إسرائيل و"حماس"، حيث لعبت مصر دورًا حيويًا باعتبارها موطنًا للمعبر الحدودي الوحيد المتبقي مع قطاع غزة.