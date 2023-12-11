تفاعل على تصريح وزير الأوقاف "مصر اليوم في عيد".. ونجيب ساويرس يُعلق

نشر الاثنين ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على منشور لوزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وصف فيه يوم الانتخابات الرئاسية في البلاد بـ"العيد" ليرد ساويرس قائلا: "عيد حقوق الإنسان".

وبعد أن نشر فيديو وهو يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة عبر صفحته الموثقة على "فيسبوك"، كتب وزير الأوقاف المصري: "نستطيع أن نقول وبكل ارتياح مصر اليوم في عيد"، حسب قوله.

وأعاد ساويرس نشر خبر على إحدى وسائل الإعلام المصري تضمن ما قاله وزير الأوقاف، وكتب رجل الأعمال المصري: " عيد اليوم العالمي لحقوق الإنسان".

وأثار تصريح وزير الأوقاف المصري تفاعلا، وانقسم مغردون بين مؤيد ومعارض لهذا الوصف، نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات: