نشر الاثنين ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2023

متظاهرون يحملون علما فلسطينيا كبيرا خلال احتجاج دعت إليه حركة حماس في مدينة صيدا جنوب لبنان في 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، لدعم غزة.

(CNN)-- أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إغلاق جميع المكاتب الحكومية والمؤسسات العامة في جميع أنحاء البلاد، الاثنين، تضامنا مع الفلسطينيين وأهل غزة.

وجاء في بيان حكومي نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام، الأحد: "أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بموجب المذكرة رقم 26/2023، إغلاق كافة الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، الاثنين، الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023".

وأوضح البيان أن الإغلاق يأتي "تجاوبا مع الدعوة العالمية من أجل غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ومع أهلنا في غزة، وفي القرى الحدودية اللبنانية".

كما أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، "قرارا بإقفال المدارس والثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة، الاثنين"، حسبما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء الأحد.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه حدد "عددا من عمليات الإطلاق" من لبنان باتجاه إسرائيل، مع استمرار تبادل إطلاق النار على طول الحدود بين البلدين.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت ستة منها بنجاح، وأنه قصف مصادر الإطلاق.