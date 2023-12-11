نشر الاثنين ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم "القتل قصاصا" بحق امرأة غانية قتلت أخرى سعودية باستخدام مادة "الأسيد"، وذلك وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الأحد.

وجاء في بيان الداخلية السعودية: "أقدمت / تاباتو عيسى ـ غانية الجنسية ـ على قتل / عائشة بنت سليمان بن راشد الشعيفاني ـ سعودية الجنسية ـ ، وذلك بسقيها مادة كيميائية (أسيد) مما أدى إلى وفاتها".

وتابعت الوزارة في بيانها: "وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها صك يقضي بثبوت إدانتها بما نسب إليها، والحكم بقتلها قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه".

وأردفت الداخلية بالقول: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية / تاباتو عيسى ـ غانية الجنسية ـ يوم الأحد 26 / 5 / 1445هـ الموافق 10 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض"، على حد قولها.