نشر الاثنين ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة السعودية توجيه الاتهام لمواطنين بالتسبب في وفاة شخص ثالث، بسبب تصادمهما عمدا بمركبتيهما، إثر خلافات شخصية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وجاء في بيان للنيابة العامة نقلته "واس": "أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنَين بالتسبب في وفاة شخص بالتصادم عمداً فيما بينهما".

وأشارت النيابة العامة السعودية إلى أن التحقيق كشف عن "قيام المتهمَين بالقيادة بسرعة عالية تخل بالسلامة العامة، وانحراف أحدهما على الآخر عمداً إثر خلافات سابقة، وصدم كل منهما الآخر بقصد إلحاق الضرر، مما تسبب في انحراف إحدى المركبتَين عن مسارها وارتطامها بعامود إنارة كهرباء؛ الذي أدّى إلى وفاة أحد الركاب والتسبب بإصابة الآخرين".

وأكدت النيابة السعودية توقيف المتهمين "ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما بالتسبب في وفاة المجني عليه عمداً، والمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن".