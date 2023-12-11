نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية تصديها لـ"عدوان إسرائيلي بالصواريخ " في نطاق العاصمة دمشق، مساء الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا).

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنه "في حوالي الساعة 23:05 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

لم يصدر تعليق إلى الآن من الجانب الإسرائيلي حول ما أوردته سانا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات استهداف مطار دمشق ومنطقة السيدة زينب في جنوبي العاصمة. وأشار المرصد إلى أن الأراضي السورية تعرضت لضربات إسرائيلية "30 مرة" منذ بدء الحرب في قطاع غزة، وفقا لما ذكره المرصد عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا).

كانت آخر الضربات المنسوبة إلى إسرائيل قد وقعت في مطلع الشهر الحالي، في وقت خرج مطارا دمشق وحلب عن الخدمة مرتين جراء "غارات إسرائيلية"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسب السلطات السورية.