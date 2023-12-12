نشر الثلاثاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) – أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ان ناقلة مسجلة على أنها نرويجية تعرصت لإطلاق صاروخ مضاد للسفن في البحر الأحمر، أُطلق من مناطق يُسيطر عليها الحوثيون في اليمن، الإثنين.

وجاء الهجوم على ناقلة النفط والكيماويات STRINDA حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت الشرقي لأمريكا، أثناء عبورها مضيق باب المندب بين اليمن والقرن الأفريقي، وفقا للقيادة المركزية.

واستجابت المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية Uss Mason لنداء استغاثة أطلقته الناقلة وقدمت المساعدة، وفق ما ذكرته القيادة المركزية.

وتم تسجيل STRINDA على أنها نرويجية وهي مملوكة لشركة J. Ludwig Mowinckels Rederi. ومقرها مدينة بيرغن النرويجية.

وفي بيان لـCNN أكد المدير التنفيذي للشركة، غير بيلسنيس، أن الناقلة استُهدفت.

وقال بيلسنيس إن النيران اشتعلت في الناقلة لكنها أُخمدت من جانب الطاقم دون تسجيل إصابات.

وأردف الرئيس التنفيذي للشركة في بيانه: "كان ولا يزال تركيزنا منصبا عل سلامة وخير البحارين الذين على متن الناقلة".

وقال بيلسنيس إن STRINDA كانت في طريقها إلى إيطاليا من ماليزيا لتسليم مواد خام متعلقة بالنفط، وأكد أنها أكملت طريقها نحو ميناء آمن.

ولم يصدر تعليق من الحوثيين بعد حول الهجوم لكنهم قالوا إن لديهم إعلان سيكشفون عنه في الساعات المقبلة دون أن يقدموا تفاصيل إضافية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال الحوثيون إنه سيستهدفون السفن المتجهة إلى إسرائيل مهما كانت هوية الدول التي تملكها.

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إنها تلقت بلاغًا عن حادث أثر على سفينة في محيط باب المندب، وطالبت السفن التي تعبر من المضيق أو قربه بـ"توخي الحذر".