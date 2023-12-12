نشر الثلاثاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مرّ الموعد النهائي الذي حددته رئاسة محادثات المناخ في مؤتمر"كوب 28" للتوصل إلى مسودة اتفاق الثلاثاء، في ظل استمرار الانقسامات العميقة بين الدول المتفاوضة.

وكان رئيس مؤتمر الأطراف (مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ)، سلطان الجابر، قد دعا بشكلٍ طموح إلى الانتهاء من المسودة بحلول الساعة 11 صباحًا (الثانية صباحًا بالتوقيت الشرقي) الثلاثاء، وهو اليوم الرسمي الأخير للمؤتمر.

ولكن، كان لا يزال المفاوضون يعقدون اجتماعات ثنائية وجماعية كمحاولةٍ لسد الفجوة الواسعة بعد نشر مسودة الاتفاق المحورية، الإثنين.

وفي مؤتمرٍ صحفي، قال المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف، ماجد السويدي: "نحن بصدد البرنامج الأكثر تطلبًا على الإطلاق في مؤتمر الأطراف".

وأكّد السويدي أنّ "النص الذي أصدرناه كان بمثابة نقطة انطلاق للمناقشات"، مضيفًا أنّ الرئاسة لم تُظهر تحيزًا لأي طرف.

وأزالت المسودة الأخيرة من الاتفاقية الصادرة الإثنين الدعوات للتخلص من الوقود الأحفوري بشكلٍ تدريجي، والتي ظهرت في النسخ السابقة.

وتعرضت المسودة لانتقادات واسعة النطاق، واعتبرتها العديد من الدول وخبراء المناخ ضعيفة.

وبدلاً من دعوة الأطراف أو حثّها على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، فإنها تسمح للبلدان باختيار الطريقة التي ترغب فيها بخفض التلوث الكربوني.

وأعربت الدول الغربية المتحالفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، عن خيبة أملها إزاء المسودة ليلة الإثنين، ووصفتها بأنّها غير كافية.

ونقلت عدة تقارير إعلامية أسترالية عن وزير تغير المناخ، كريس بوين، تأكيده بأنّ "مجموعة المظلة" (Umbrella Group)، التي تضم أستراليا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، والنرويج، لن توقع على المسودة بصيغتها الحالية.

وأثناء حديثها مع الصحفيين في دبي، أفادت المؤسِّسة والمديرة التنفيذية في "Destination Zero"، كاثرين أبرو، أنّ المملكة العربية السعودية والعراق كانتا من بين الدول التي لم ترغب بالإشارة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في النص.

وأكّدت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أنّ وفد البلاد إلى "كوب 28" رفض هذه الصياغة أيضًا.

ومن المقرر الآن أن تمتد المحادثات على مدار اليوم، وأن تتجه القمة للتمديد.

وقال السويدي: "نود جميعًا الانتهاء في الوقت المحدد، ولكن نرغب جميعًا في الحصول على النتيجة الأكثر طموحًا بقدر الإمكان".