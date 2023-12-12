دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني، الإثنين، جدلا بين مغردين على منصة "إكس"، تويتر سابقا، بعد رده على تغريدة بطريقة اعتبرها البعض "لا تليق" بإمام الحرم المكي السابق في حين أعجبت آخرين معتبرين إياها من "فنون الرد".

وكتب الكلباني تغريدة قال فيها: "قيل لابن المقفَّع: من أدَّبك؟ قال: نفسي. إذا رأيت من أحد حسنا أتيته، وإن رأيت قبيحا أبيته".

ورد أحد المغردين قائلا: "شيخ بلاط مطبل"، ليجيب إمام الحرم المكي بالقول: "وأنت الرقاصة"، حسب تعبيره.

وتعرض الكلباني لموجة من ردود الفعل إذ هاجمه البعض بشدة مشيرين إلى أن هذا الرد "لا يليق" بإمام الحرم المكي السابق في حين أيده آخرون به واعتبروه في مكانه.

ونشر إمام الحرم المكي الثلاثاء تغريدة أخرى قال فيها: "قال ابن شُبْرُمَة: من بالغَ في الخُصومة أثِم، ومَن قصَّر فيها خُصم"، دون أن يوضح ما إذا كان يقصد فيها الموضوع نفسه.

وفيما يلي أبرز التغريدات: