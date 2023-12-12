دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الأردني مقتل أحد مرتباته باشتباك مع مهربين على الحدود الشمالية للمملكة، وفق ما ذكره بيان للجيش الأردني نقلا عن مصدر مسؤول، الثلاثاء.

وقال المصدر في بيان الجيش: "في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء، وعلى الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية، وقع اشتباك مسلّح مع العشرات من المهربين الذين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود الأردنية، مستغلين حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب لإدخال كميات كبيرة من المخدرات، تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل عدد من المهربين ودفع البقية منهم إلى الفرار داخل العمق السوري".

وتابع المصدر قائلا إن الاشتباك أسفر عن "استشهاد الوكيل أول إياد عبدالحميد النعيمي، وإصابة الوكيل أول سالم مفتن سالم، وكليهما من مرتب قوات حرس الحدود، إذ تم إخلاء المصاب إلى مستشفى الرويشد الحكومي، وحالته الصحية متوسطة"، وفقا لنص البيان.

وأكد المصدر أن الجيش الأردني يتعامل بـ"كل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب حماية للحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".