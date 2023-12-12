نشر الثلاثاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2023

وزير خارجية الأردن عن حرب غزة: لا يمكن الفوز بها.. وإسرائيل تكبدت هزيمة استراتيجية

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن 13 جنديًا قُتلوا بنيران صديقة في غزة، منذ بدء العملية البرية في القطاع الشهر الماضي.

وفقا لإحصائيات الجيش الإسرائيلي، من بين 104 جنود إسرائيليين قُتلوا في غزة منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل 20 فيما قال الجيش الإسرائيلي إنها "حوادث".

وأوضح أن هذه الحوادث تضمنت مقتل "13 بنيران صديقة، وستة في حوادث تتعلق بالأسلحة أو الآلات أو الدهس، وواحد بسبب إطلاق النار غير المنتظم".

وهذا يعني أن واحدًا من كل ثمانية جنود قُتلوا في غزة منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول قد قُتل بنيران صديقة.