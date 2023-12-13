ضاحي خلفان يشن هجوما لاذعا على نتنياهو: "مكانه الصحيح في السجن"

نشر الأربعاء ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورأى أن "مكانه الصحيح هو السجن"، وذلك بسبب العمليات الإسرائيلية على غزة ردا على هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي نفذتها حركة "حماس" ضد مناطق ومدن إسرائيلية.

وقال خلفان على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "لكي يحقق نتنياهو انتصارا ساحقا على حماس ويحقق أهدافه فإن عليه ان يقتل نساء وأطفال غزة جميعا".

وتابع نائب رئيس شرطة دبي: "المكان الصحيح لنتنياهو هو الاعتقال في السجون الإسرائيلية هذا مهووس سفك دماء.. وضحاياه من الإسرائيليين ليس بقليل"، على حد قوله.

وأردف خلفان: "نتنياهو أصبح مكروها لدى الرأي العام الغربي والشرقي...كل سنوات حكمه سنوات سفك دماء ووحشية لم يعرفها التاريخ الحديث"، حسب قوله.