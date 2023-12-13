نشر الأربعاء ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قال مسؤول في وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) لشبكة CNN، الاثنين، إنه لا توجد حاليًا خطة للسماح بدخول المساعدات إلى غزة مباشرة من إسرائيل.

وفتحت إسرائيل معبر كيرم شالوم/كرم أبو سالم، الثلاثاء، أمام عمليات تفتيش المساعدات دون السماح بدخولها إلى غزة. ويتم فحصها قبل إرسالها إلى معبر رفح بين غزة ومصر لتسليمها إلى المنظمات الدولية ونقلها إلى القطاع.

وردًا على سؤال حول خطط استخدام معبر كرم أبو سالم في توصيل المساعدات إلى غزة، قال الكولونيل موشيه تيترو من مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق لـCNN الاثنين، إن "الأمر ليس مطروحًا على الطاولة في الوقت الحالي"، مضيفا أن القرار سياسي وليس عسكريًا.

وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لفتح معبر كرم أبو سالم الحدودي للسماح للشاحنات بالدخول مباشرة إلى غزة على أساس طارئ، حسبما قال مسؤولون أمريكيون لـ CNN. وقال مسؤولون إسرائيليون إنه تم فحص 197 شاحنة مساعدات الثلاثاء.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على خريطة توضح مسار دخول المساعدات إلى غزة.