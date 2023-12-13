(CNN)—قال الجيش الإسرائيلي إن سبعة من جنوده، بما في ذلك قائد كتيبة، قُتلوا في حدث واحد في شمال غزة، لترتفع حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 112 منذ بدء العملية البرية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الجندي الثامن قُتل في حدث منفصل الثلاثاء.

وتعد هذه الخسارة من بين أكبر الخسائر في الأرواح دفعة واحدة للقوات الإسرائيلية منذ أن بدأ الهجوم البري رسميا في 27 أكتوبر/تشرين الأول وترفع العدد الإجمالي للجنود الذين قتلوا داخل غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 112.

من بين القتلى تومر غرينبرغ، وهو ملازم كولونيل وقائد الكتيبة 13 من لواء جولاني.

ولم يتم كشف تفاصيل أخرى حول مقتل الجنود الإسرائيليين.