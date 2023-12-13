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بعد تصريحاته حول خلافاته مع نتنياهو.. إدارة بايدن: لا خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل

الشرق الأوسط
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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN إن إدارة الرئيس جو بايدن ليس لديها حاليًا أي خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية التي تقدمها لإسرائيل، على الرغم من الدعوات المتزايدة من قبل المشرعين الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان للولايات المتحدة لوقف تقديم الأسلحة ما لم تفعل إسرائيل المزيد لحماية المدنيين في غزة.

وفي حديثه إلى المانحين الديمقراطيين في واشنطن هذا الأسبوع، أقر بايدن بأنه أجرى محادثات صعبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الحملة العسكرية الإسرائيلية، وكيف تفقد إسرائيل الدعم الدولي، والحاجة إلى حل الدولتين بقيادة السلطة الفلسطينية.

لكنه قال، حتى خلال تلك المناقشات، "لن نقوم بأي شيء سوى حماية إسرائيل في هذه العملية. لا شيء واحد".

في نفس السياق، قال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لتغيير موقفها ورسم أي خطوط حمراء حول نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

وأشاروا إلى أن الإدارة تتوقع بالفعل من الحلفاء والشركاء استخدام المعدات الأمريكية الصنع وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وأشاروا إلى ممارسة إسرائيل المتمثلة في دمج محامين عسكريين مع وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يحددون مسبقًا ما إذا كانت الضربة ستكون متناسبة وقانونية.

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