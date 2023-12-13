نشر الأربعاء ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في مدينة جنيف السويسرية، وناقشا تطورات الأوضاع في غزة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

والتقى الوزيران على هامش الاحتفال بالذكرى السنوية الـ72 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفقا لواس.

وناقش الطرفان "تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين".

واستعرض وزير الخارجية السعودي مع عبداللهيان "سبل تعزيز التعاون بين الجانبين"، وبحثا "القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، حسبما ذكرت الوكالة السعودية.