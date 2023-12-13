(CNN) -- صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، في جلسة استثنائية طارئة، لصالح المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وصوتت أغلبية مكونة من 153 دولة لصالح القرار، بينما صوتت 10 دول ضده وامتنعت 23 دولة عن التصويت.

ودعا القرار إلى "وقف إطلاق النار، وامتثال جميع الأطراف للقانون الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الرهائن وكذلك إطلاق سراحهم فورا"، واحتوى بشكل خاص على لغة أقوى من التصويت الذي أجراه المجلس في أكتوبر/ تشرين الأول والذي دعا إلى "هدنة إنسانية مستدامة".

وفي حين أن التصويت في الجمعية العامة له أهمية سياسية وينظر إليه على أنه يتمتع بثقل أخلاقي، فإنه ليس ملزما، على عكس قرار مجلس الأمن.

وكانت الولايات المتحدة منعت، الأسبوع الماضي، إصدار قرار مماثل في مجلس الأمن، واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد القرار، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس المكون من 15 عضوا.

ورفضت إسرائيل، بدعم قوي من واشنطن، الدعوات لوقف إطلاق النار، على الرغم من أنها وافقت في السابق على هدنة مدتها 7 أيام لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وفي وقت سابق خلال شهر أكتوبر من هذا العام، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على مشروع قرار قدمه الأردن يدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

وصوتت 120 دولة لصالح القرار، في حين صوتت 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، ضده، وامتنعت 45 دولة عن التصويت، كان من بينها العراق وتونس في خطوة أثارت تفاعلا ووصفت بـ"الصادمة".

إليكم نظرة في الخرائط أعلاه يقارن ما بين تصنيف الدول وفقًا لتصويت قرار وقف إطلاق النار الإنساني في غزة في جلسة الطوارئ التي جرت الثلاثاء 12 ديسمبر، وجلسة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار وقف فوري للأعمال القتالية في غزة في أواخر شهر أكتوبر من العام الجاري.