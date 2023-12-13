تفاصيل استيلاء الحوثيين على سفينة في البحر الأحمر ردا على "الحرب في غزة"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤول عسكري أمريكي إن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيّرة انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، صباح الأربعاء، مضيفا أن الطائرة بدون طيار كانت "متجهة نحو السفينة" وتم إسقاطها.

وفي وقت إسقاط السفينة، كانت المدمرة الأمريكية يو.اس.اس ماسون - وهي مدمرة صواريخ موجهة من طراز أرلي بيرك - "ترد على تقارير تفيد بأن ناقلة نفط تجارية تعرضت لهجوم من قوات الحوثيين المشتبه بها".

ويأتي الهجوم الحوثي المشتبه به على ناقلة تجارية الأربعاء بعد هجوم وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما رد المدمرة ماسون أيضًا على هجوم صاروخي مضاد للسفن على الناقلة ستريندا، التي ترفع العلم النرويجي. كما تم إطلاق صاروخ كروز الاثنين من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ليس من الواضح ما هي السفينة التجارية التي تعرضت للهجوم الأربعاء. وقال المسؤول إنهم ليس لديهم علم بأي إصابات أو أضرار لحقت بالسفن بعد هجوم الأربعاء.

بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها في استكشاف توسيع قوة المهام البحرية الموجودة في البحر الأحمر، حيث أصبحت الهجمات على الناقلات التجارية من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن منتظمة بشكل متزايد.