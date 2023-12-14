نشر الخميس ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تساءل نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، حول سبب إجراء انتخابات "ديمقراطية" وسط غياب لحرية التعبير وللإعلام الحر وغيرها من ركائز الديمقراطية، وذلك أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر.

وقال البرادعي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "في غياب حرية التعبير، في غياب احزاب سياسية قوية، في غياب مجتمع مدني مستقل، في غياب اعلام حر في غياب التوازن والرقابة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ في غياب كل ركائز الديمقراطية، لماذا تصر الكثير من الأنظمة على اجراء انتخابات "ديموقراطية" وهم يعلمون والعالم يعلم انها أنظمة لا صلة لها بالديمقراطية؟".

وأشار نائب الرئيس المصري السابق إلى أنه يطرح هذا السؤال "منذ زمن طويل"، وفقا للتدوينة نفسها.

وسأل أحد مستخدمي "إكس" البرادعي: "سؤال آخر أهم، لم يتعامل "المجتمع الدولي" مع تلك الأنظمة؟ اليس المجتمع الدولي هو حامي حمي الديمقراطية والحريات؟".

وأجاب نائب الرئيس المصري السابق: "سؤال مهم طبعا ووضع مؤسف. الرد باختصار من ناحيته انه مش شايف بديل تاني منظم قدامه يتعامل معاه وخايف من الفوضى إلى ممكن تأثر عليه اذا اتفجرت الأمور. في الاخر كل واحد بيبص لمصلحته أولا".