نشر الخميس ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- ألقي القبض على 4 أشخاص بتهمة ارتكاب "جرائم إرهابية" في أعقاب عملية قامت بها المخابرات الدنماركية، وفقًا للمخابرات الدنماركية وشرطة كوبنهاغن.

وقال مدير العمليات وقائد جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي، فليمنغ دريغر، في مؤتمر صحفي في كوبنهاغن، الخميس، إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص في الدنمارك واحتجاز شخص واحد في هولندا.

وأعلنت المخابرات الدنماركية وشرطة كوبنهاغن الخميس أن مداهمات في جميع أنحاء الدنمارك اليوم أدت إلى اعتقال ثلاثة مشتبه بهم سيتم اتهامهم بجرائم إرهابية.

وفي حين أن رئيس المخابرات دريغر لم يتناول بشكل مباشر دوافع المشتبه بهم أو هدفهم المحتمل أو انتماءهم ولم يتحدث عن التعاون مع الأجهزة الإسرائيلية، إلا أنه قال إن العملية كانت "نتيجة تحقيق مكثف" و"تعاون مع زملاء أجانب".

وقال أيضًا إن "الشبكة" التي تم الكشف عنها كانت "تجهز لعمل إرهابي له صلات بدول أخرى" وإن أجهزة الأمن الدنماركية لديها "تأهب حول الأماكن اليهودية"، وأشار دريغر إلى أن الشبكة لها اتصالات بالخارج وبالعصابات.

وحاولت CNN التواصل مع الاستخبارات الدنماركية وشرطة العاصمة للحصول على مزيد من المعلومات.