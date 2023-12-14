نشر الخميس ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- تم إبعاد جنود إسرائيليين من النشاط العملياتي بعد ظهور مقاطع فيديو على الإنترنت لهم وهم يتلون ويغنون صلوات يهودية عبر مكبرات الصوت في مسجد بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "خلال نشاط عملياتي للجيش الإسرائيلي على مقربة من مسجد في جنين، تصرف الجنود بشكل مخالف لقواعد السلوك للجيش الإسرائيلي داخل منشأة دينية"، دون أن يوضح عدد الجنود الذين أُبعدوا عن الأنشطة العملياتية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "وتم إخراج الجنود على الفور من النشاط العملياتي، بعد تلقي مقاطع الفيديو وبعد فحص أولي للحادث من قبل القادة"، وأردف: "سلوك الجنود في الفيديوهات خطير ويتعارض تماما مع قيم الجيش الإسرائيلي، وسيتم تأديب الجنود وفقا لذلك".

وقد تحققت CNN من عدة مقاطع فيديو تظهر جنوداً إسرائيليين يرتلون "Shema Yisrael" - واحدة من أكثر الصلوات اليهودية شهرة - في مكبر صوت مسجد مخيم جنين الكبير.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق الخميس إن 12 فلسطينيا قُتلوا برصاص القوات الإسرائيلية خلال التوغل الإسرائيلي الأخير في المدينة الذي بدأ الثلاثاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له مساء الخميس أنه أنهى الآن عمليته العسكرية الأخيرة في جنين.