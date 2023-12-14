"مدة الحرب في غزة".. هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي لجيك سوليفان

نشر الخميس ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2023

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(CNN) -- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الحرب في غزة ستستمر "لأكثر من عدة أشهر"، بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال غالانت وفقا لبيان صدر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية حول الاجتماع: "حماس منظمة إرهابية بنت نفسها على مدى عقد من الزمن لمحاربة إسرائيل، وبنوا البنية التحتية تحت الأرض وفوقها وليس من السهل تدميرها"، على حد قوله.

وتُصنف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حركة "حماس" كـ"منظمة إرهابية".

وأردف وزير الدفاع الإسرائيلي: "سيتطلب الأمر فترة من الزمن، سيستمر أكثر من عدة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم".

كما شكر غالانت سوليفان على دعم الولايات المتحدة للحملة الإسرائيلية في غزة، قائلاً: "إن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما مصالح مشتركة وقيم مشتركة، وفي هذه الحرب، تتقاسمان أيضًا أهدافًا مشتركة".

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين سوليفان في تل أبيب، بحسب الحكومة الإسرائيلية.