بالأرقام.. خسائر الفلسطينيين والإسرائيليين منذ 7 أكتوبر

(CNN) -- قالت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة إن عدد القتلى في الهجمات الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 18,600.

ووصل عدد القتلى من الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 275، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله. وهذا أكثر من عدد الذين قُتلوا خلال عام 2022 بأكمله على يد القوات الإسرائيلية، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، إنه ضرب أكثر من 22 ألف هدف في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما شن عمليته العسكرية ردا على هجوم حماس على إسرائيل.

وحذر مسؤولون أمريكيون كبار إسرائيل من ضرورة تقليل الخسائر بين المدنيين في الجنوب، حيث كثفت الآن حملتها العسكرية التي تستهدف حماس، بعد أن طلبت في السابق من سكان غزة الفرار من شمال القطاع.

ويقول العديد من الفلسطينيين الذين تحدثوا إلى CNN، والذين ينام بعضهم في الشوارع دون مأوى، إنهم يعيشون مع خطر الموت الوشيك - إما بسبب غارة جوية أو مجاعة أو مرض دون علاج. وسيؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم كل تحديات البقاء التي يواجهها المدنيون، الذين يقولون إنهم مرهقون بالفعل بسبب الحرب التي مزقت وطنهم.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده خلال معركة في جنوب قطاع غزة، الأربعاء. ووفقا لإحصاء شبكة CNN، فإن هذا يرفع العدد الإجمالي لجنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا في المعارك بقطاع غزة إلى 116.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأربعاء، أن 9 جنود إسرائيليين قتلوا في حدث واحد في شمال قطاع غزة، الثلاثاء، في خسارة تعد من بين أكبر الخسائر في الأرواح دفعة واحدة للقوات الإسرائيلية منذ أن بدأ الهجوم البري رسميا في 27 أكتوبر/ تشرين الأول.