السعودية.. تداول أوامر اعفاء 3 أمراء من مناصبهم بقرار من الملك سلمان

نشر الخميس ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2023

صورة ارشيفية للعاهل السعودي، الملك سلمان وولي العهد، محمد بن سلمان خلفه في اجتماع القمة الخليجي في الرياض العام 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين أبرز ملامح التغييرات الجديدة بمناصب الدولة وقائمة المعفيين والمعيّنين بأوامر من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتمثلت الإعفاءات الواردة في الأوامر الملكية، بإعفاء الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه، بالإضافة إلى اعفاء الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود محافظ حفر الباطن من منصبه.

وبرزت من بيت التعيينات الجديدة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الثلاثاء، تعيين يوسف بن صياح بن نزال البيالي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة، وتعيين هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح مساعداً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.

ومن بين الأوامر الملكية أيضا برز تعيين الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير، وتعيين الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.