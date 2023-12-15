الحوثيون يُعلنون مسؤوليتهم عن استهداف سفينتين قبالة سواحل اليمن

نشر الجمعة ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2023

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد السعودية.. وأمير سعودي يشير إلى وجود أمل

(CNN) -- أعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مسؤوليتهم عن هجمات على سفينتي شحن كانتا تبحران بالقرب من سواحل اليمن في طريقهما إلى إسرائيل الجمعة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة للحوثيين، يحيى سريع، في بيان على "إكس"، تويتر سابقا، إن مقاتلي الجماعة استخدموا صواريخ لمهاجمة سفينتي "MSC Alanya" و"MSC Palatium III" خلال إبحارهما قرب مضيق باب المندب.

وأشار سريع إلى أن الهجوم على السفينتين نُفذ بعد "تجاهل" طاقميهما محاولات التواصل وإشارات التحذير التي أطلقتها البحرية التابعة للحوثيين.

وأضاف المتحدث باسم الحوثيين قائلا: "نطمئن جميع السفن المتوجهة إلى كافة موانئ العالم باستثناء الموانئ الإسرائيلية أنه لن يصيبها أي ضرر وعليهم إبقاء أجهزة الاتصال مفتوحة".