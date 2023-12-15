نشر الجمعة ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2023

مراسلة CNN ترصد المأساة من داخل غزة: لمحة من نافذة على الجحيم

"مروع ومخيف".. مراسلة CNN تصف بعض ما شاهدته في غزة خلال مرافقة فريق طبي إماراتي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الأميرة سلمى، ابنة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورها وهي تشارك بعملية إنزال جوي لمواد طبية شمال قطاع غزة.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية قد ذكرت بتقرير: "نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مساء اليوم الخميس، عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني/ غزة 76.. ورافقت طاقم الطائرة، التي سيرت بتوجيهات ملكية سامية، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني التي تحمل رتبة ملازم أول/ طيار في سلاح الجو الملكي".

وتابعت الوكالة بتقريرها: "تمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية وديمومة عمل المستشفى.. واكدت القوات المسلحة، أنها مستمرة بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع".

وأضافت: "تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات الملكية في زيادة قدرة الكوادر الطبية ولتعزيز وتطوير إمكانات المستشفيات بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، في ظل الحرب على القطاع".