نشر الجمعة ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مساء الخميس، أن الفريق أول مايكل إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، يقوم بزيارة إلى كل من مصر والمملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن "الفريق أول مايكل إريك كوريلا قام بزيارة شريكين رئيسيين في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية".

وأوضح البيان أنه "أثناء تواجده في مصر، التقى الفريق أول كوريلا بالفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة المصرية".

وأردفت "سنتكوم" أنه "أثناء وجوده في الأردن، التقى كوريلا باللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني وفريقه".

وذكرت "سنتكوم" في بيانها قائلة: "في كلا البلدين ناقش الفريق أول كوريلا المخاوف الأمنية الحالية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

ونقل البيان عن الفريق أول كوريلا قوله: "قدمت هذه الزيارة فهما أعمق للمخاوف الأمنية لشريكين رئيسيين، وسمحت لي برؤية المنطقة من خلال عيون شركائنا".

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا زار معبر رفح الحدودي بشمال سيناء خلال زيارته إلى مصر، في يونيو/ حزيران الماضي.